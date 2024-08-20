СМИ опубликованы кадры пожара в Пролетарске Ростовской области, где после падения обломков БПЛА загорелось дизельное топливо на промышленных складах.

Около горящей нефтебазы развернуты пункты временного размещения и полевые кухни для спасателей. Пока возгорание не удалось остановить.

Сотрудники Роспотребнадзора постоянно проводят замеры воздуха на наличие превышения концентрации вредных веществ. На данный момент превышений нет.

Киевский режим атаковал объект энергетики примерно в 5 утра 18 августа. Из-за падения обломков начался пожар на промышленных складах. На место для тушения возгорания прибыли сотрудники МЧС. Ближе к 7 часам ВСУ нанесли еще один удар беспилотником по нефтебазе в момент, когда там уже работали спасатели.