Пианистка Мария Кальянова дала сольный концерт в Подольске

Сольный фортепианный концерт 25-летней Марии Кальяновой, выпускницы Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, прошел 7 ноября в центре «Дубровицы».

Пианистка начала заниматься музыкой в три года под руководством мамы-пианистки, а в пять с половиной лет поступила в музыкальную школу. Позже она окончила Академическое музыкальное училище при Московской консерватории в классе Татьяны Раковой, затем — консерваторию по специальности «сольное исполнительство» в классе профессора Рувима Островского. Сейчас Мария учится на втором курсе ассистентуры-стажировки.

Выступить в Дубровицах ей предложила сокурсница Дарья Богданова. Уроженка Подольска регулярно дает здесь сольные концерты и знакомит местную публику с классической музыкой.

В программу вошли две пьесы Жана-Филиппа Рамо из сюит ми минор и ре мажор — «Перекликание птиц» и «Циклопы», цикл Мориса Равеля «Отражения», включающий «Ночных бабочек», «Печальных птиц», «Лодку в океане», «Альбораду» и «Долину звонов», а также Соната № 3 Фридерика Шопена в четырех частях.

Зрители тепло приняли выступление и проводили пианистку бурными аплодисментами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.