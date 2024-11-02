Москвичка во «ВкусВилле» купила хлеб с куском скобы для степлера

Жительница Москвы приобрела хлеб, внутри которого оказался кусок скобы для степлера. Покупку она сделала во «ВкусВилле», сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Речь идет о позиции «Хлеб бездрожжевой формовой славянский. Пекарня». Москвичка утверждает, что внутри купленного изделия был кусок скобы для степлера. Он воткнулся женщине в десну во время приема пищи.

Потерпевшая обратилась в службу поддержки «ВкусВилла», предъявив доказательство в виде фото. Женщине вернули стоимость покупки — 75 руб. — на карту лояльности в виде бонусов. В службе поддержки также отметили, что хлеб производят в пекарне магазина.

Кроме того, москвичку попросили привезти упаковку с металлическим куском в магазин. Во «ВкусВилле» планируют провести служебное расследование.

Ранее стало известно, что «ВкусВилл» временно заблокировал поставки от «Можайского кондитерского дома». Это связано с проверкой по факту антисанитарии на предприятии производителя.