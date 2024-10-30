«ВкусВилл» временно заблокировал поставки от «Можайского кондитерского дома»

«ВкусВилл» ждет результатов проверки «Можайского кондитерского дома». Если санитарные нарушения подтвердятся, то сотрудничество с данным производителем кондитерских изделий, которое временно приостановлено, будет навсегда заблокировано, сообщили РИАМО в пресс-службе сети.

«Мы понимаем, что те кадры, которые расходятся по сети, совершенно неприемлемы для производства продуктов. Сейчас поставки от поставщика заблокированы, вся продукция снята с полок и недоступна к онлайн-заказу», — заявили во «ВкусВилле».

Сеть ждет, когда станут известны результаты проверки. Если информация о ситуации на производстве подтвердится, ООО «Можайский кондитерский дом» и связанные с ним юрлица будут навсегда заблокированы для сотрудничества.

Отмечается, что продукцию поставщика регулярно проверяли на качество. С прошлого года было проведено 17 лабораторных исследований, отклонений от нормы не было выявлено. В августе можайский производитель прошел плановый аудит, к санитарному состоянию вопросов не возникло. Выявленные в процессе проверки несоответствия были исправлены.

«ВкусВилл» также поделился фотографиями производства, которые были сделаны во время аудита, отметив разницу с теми кадрами, которые недавно попали в Сеть.

Между тем внутренняя работа компании по этому вопросу будет продолжена. «ВкусВилл» усилит меры контроля качества на местах производств и увеличит число внеплановых проверок в дополнение к существующей системе.

Ранее в Сети появились видео и фото свидетельствующие об антисанитарии в «Можайском кондитерском доме». На опубликованных кадрах запечатлели мусор и грязь в одном из цехов предприятия.