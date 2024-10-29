Baza рассказала об антисанитарии в «Можайском кондитерском доме»
Сотрудники «Можайского кондитерского дома» пожаловались на антисанитарию
Сотрудники «Можайского кондитерского дома» пожаловались на антисанитарию, фото и видео публикует Telegram-канал Baza.
Сотрудники предприятия предоставили Telegram-каналу фото и видео своих, как они утверждают, рабочих мест.
По данным канала, продукты для производства лежат на полу, вокруг видны мусор и грязь.
«Как рассказывают повара, руководство на их жалобы не реагирует, а тем, кому не нравятся условия работы, предлагают уволиться», — указано в сообщении.
Ранее журналисты смогли побывать на кухне одного из ресторанов «Тануки».