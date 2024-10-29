Baza рассказала об антисанитарии в «Можайском кондитерском доме»

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Сотрудники «Можайского кондитерского дома» пожаловались на антисанитарию, фото и видео публикует Telegram-канал Baza .

Сотрудники предприятия предоставили Telegram-каналу фото и видео своих, как они утверждают, рабочих мест.

По данным канала, продукты для производства лежат на полу, вокруг видны мусор и грязь.

«Как рассказывают повара, руководство на их жалобы не реагирует, а тем, кому не нравятся условия работы, предлагают уволиться», — указано в сообщении.

Ранее журналисты смогли побывать на кухне одного из ресторанов «Тануки».