SHOT ПРОВЕРКА узнала, что происходит в сети ресторанов «Тануки»

По информации издания, журналисты отправили доставленные роллы и поке с лососем на экспертизу, в ходе которой выяснилось, что в обоих образцах блюд якобы присутствует кишечная палочка. По словам гастроэнтеролога Александра Приказчикова, она способна вызвать тошноту, рвоту и диарею, а также затронуть мочевыводящие пути.

Агент SHOT ПРОВЕРКИ устроился стажером в один из ресторанов сети «Тануки», чтобы узнать, что происходит на кухне. По его словам, сотрудники пренебрегают гигиеной, нарезая одним и тем же ножом разные продукты, ударяя замороженную рыбу об пол, чтобы разбить ее на части, и разделывая креветки на «грязной тряпке».

Кроме того, агент отметил, что повара якобы могут позволить себе попробовать еду из контейнера с заготовками и не помыть руки перед тем, как приступить к приготовлению блюд. Также, по информации журналистов, на кухне присутствуют мухи, а продукты не промаркированы. Представителю SHOT ПРОВЕРКИ сообщили о случае, когда в одном из блюд клиент обнаружил гусеницу. После этого агент решил прекратить стажировку.

Журналисты передали в правоохранительные и надзорные органы результаты лабораторных анализов, видеофайлы и заключения специалистов.

В «Тануки» прокомментировали ситуацию: «Подставные сотрудники на видео, показывающие нарушения, были уволены еще 7 октября, задолго до публикации видео — нас их работа не устроила. То есть на кухню ресторана обманом проникли люди, которые были наняты создать ту самую „антисанитарию“».