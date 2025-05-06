Москвичи пожаловались на мародеров после взрыва в доме на Генерала Тюленева

По меньшей мере трое жильцов дома на улице Генерала Тюленева в Москве, где 4 мая произошел взрыв газа и пожар, пожаловались на мародеров. По их словам, после эвакуации из квартир пропали деньги и ценные вещи, утверждает Baza .

Один из жильцов рассказал полицейским, во время эвакуации закрывал свою квартиру на ключ, однако по возвращении дверь в жилье была открыта. Уже дома мужчина обнаружил, что из его шкафа пропали 270 000 рублей.

С кражей денег столкнулся и другой жилец, 61-летний Илья. Он жил в комнате одной из квартир и хранил деньги в шкафу. Во время взрыва он находился в другом месте, а его соседи по комнатам не закрывали входную дверь во время эвакуации. После возвращения в свое жилье пожилой москвич заметил, что из его шкафа пропали 70 тысяч рублей.

Кроме того, на кражу также пожаловалась соседка Ильи, 58-летняя Наталья. Женщина заявила, что у нее пропал ноутбук, который она оставила в своей комнате, когда покидала дом после взрыва.

Полиция занимается поиском предполагаемых мародеров.

Тем временем в силовых структурах опровергли гибель четвертого человека при взрыве на Генерала Тюленева. По последним данным, в результате ЧП погибли трое людей, за помощью врачей обратилось около двух десятков человек.

