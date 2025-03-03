Москвич пытался расстрелять знакомого на юго-востоке столицы

Мужчина несколько раз выстрелил в своего знакомого юго-востоке Москвы, но убить оппонента у него не вышло, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице .

По данным следствия, инцидент произошел 3 марта в припаркованной рядом с жилым домом на улице Верхние Поля машине. Не выходя из авто, злоумышленник несколько раз выстрелил в своего знакомого из переделанного в боевой пистолета.

Потерпевший сумел сбежать из машины. Его оперативно доставили в больницу, он выжил.

Подозреваемый был задержан. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот огнестрельного оружия).

Следователи назначили ряд экспертиз и допросили свидетелей. В ближайшее время стрелку будет избрана мера пресечения.

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