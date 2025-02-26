В Москве двое покупателей «ВкусВилла» угрожали расстрелять очередь на кассе

В столице двое вооруженных покупателей пригрозили расстрелять очередь на кассе во «ВкусВилле», если люди не пропустят их вперед. При этом посетители магазина предпочли «умереть», а не пропустить парней, сообщает Baza .

Инцидент произошел днем 23 февраля в одном из магазинов на улице Зои и Александра Космодемьянских. Набрав продукты, 31-летний Давид и 34-летний Дмитрий отправились на кассу, где уже образовалась длинная очередь. Парни заявили, что очень торопятся, поэтому их необходимо пропустить, однако в ответ получили отказ.

Неожиданно один из парней достал из кармана предмет, похожий на пистолет, и начал угрожать посетителям, что расстреляет всех, если их не пропустят. Однако покупатели заявили, что не пропустят молодых людей даже под угрозой смерти. Парни покинули магазин с пустыми руками.

Правоохранительные органы задержали подозреваемых. В ходе допроса Дмитрий рассказал, что хотел лишь припугнуть других покупателей пневматикой в ответ на замечания. Он утверждал, что не планировал стрелять в людей.