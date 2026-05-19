Эксперт Будникова назвала правила дачного этикета

Педагог по этике из Салехарда Олеся Будникова объяснила, как вести себя на даче, чтобы отдых не закончился конфликтом. Рекомендации опубликовал «Север-Пресс» .

По словам Олеси Будниковой, дача — это не гостиница, а частный дом со своими границами. Основа комфортного отдыха — баланс интересов хозяев, гостей и соседей.

«Дача — это пространство с особыми правилами. Наличие всех удобств (душ, нормальный туалет, кухня, Wi-Fi) не отменяет главного: дача — это не гостиница, а чей-то дом. Поэтому этикет здесь строится на трех китах: уважение к хозяину, забота о соседях и разумные ожидания гостя. В идеале вы пьете чай на веранде, слушаете сверчков и делаете ровно столько, сколько комфортно каждой стороне», — пояснила эксперт.

Гостям советуют приезжать не с пустыми руками, участвовать в подготовке стола и помогать с уборкой. Ночевку нужно согласовывать заранее, предлагать свои полотенца и сменную обувь. Нельзя без спроса пользоваться хозяйством, срывать ягоды или открывать шкафы.

Хозяевам важно сразу обозначить бытовые условия, не превращать гостей в рабочую силу и заранее предупредить о правилах тишины.

«Важно обеспечить минимум комфорта: горячий ужин или завтрак, чистое полотенце и белье. Но это не значит, что вы должны развлекать гостей 24/7», — сказала эксперт.

Отдельное правило касается соседей: не шуметь после 22:00, не перекрывать проезд и не заходить на чужие участки. Ответственность за гостей перед соседями несет хозяин.

