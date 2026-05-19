Артур Парфенчиков заявил о росте «цифровых кочевников» в Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил о росте числа жителей, работающих удаленно, и о снижении первичной заболеваемости алкоголизмом на 17,4% за год, сообщает Life.ru .

По словам руководителя региона, Карелия становится местом для жизни и удаленной работы. Республика занимает второе место по программе «Гектар в Арктике»: принято почти 4 тыс. решений, более 3 тыс. человек получили участки. Объем индивидуального жилищного строительства вырос втрое и достиг 65% от общего ввода жилья. Доступ к интернету имеют 98,65% домохозяйств.

Артур Парфенчиков отметил, что регион делает ставку на ограничение продажи алкоголя в жилых домах и у касс, а не на жесткие запреты.

«Жесткими ограничительными мерами с потреблением алкоголя и с алкоголизмом бороться достаточно сложно», — сообщил он.

По итогам года первичная заболеваемость алкогольными расстройствами снизилась на 17,4%, смертность от болезней пищеварения — на 7,5%, кровообращения — на 3,5%, число смертельных отравлений сократилось в 1,3 раза.

В Петрозаводске у Могилы Неизвестного солдата заложили землю с мест боев специальной военной операции. В столице также развивают Сад памяти и расширяют музей.

Остров Кижи стал круглогодично доступен, действует центр реставрации, подготовивший более тысячи специалистов. На Валааме планируют создать круглогодичный культурно-просветительский центр после решения вопроса с дорогой к Германовскому скиту.

