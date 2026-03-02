Мошенники развели подростка из Ленобласти, сделав из него «агента спецслужб»

Мошенники убедили пропавшего в Ленинградской области 17-летнего парня в том, что он стал «агентом спецслужб». Между тем его матери звонят неизвестные и угрожают расправой, сообщает Baza .

Парень живет один в Янине. 25 февраля он ушел из дома и перестал выходить на связь. В его аккаунте была найдена переписка с мошенниками.

Как рассказала мать пропавшего, неизвестные завербовали парня и сделали его «агентом спецслужб». Несовершеннолетнего отправили на некие задания. Также мошенники заставили его перевести им деньги. После пропажи подростка видели в разных местах Санкт-Петербурга.

По такой же схеме злоумышленники ранее пытались развести сестру парня. Девочка сразу обо всем рассказала родителям, те пресекли общение с мошенниками.

После того, как несовершеннолетний пропал, его матери, мурманской предпринимательнице, начали приходить угрозы. Мошенники обещают убить женщину, если та обратится в полицию. Она не повелась на угрозы и написала заявление.

СК возбудил уголовное дело об убийстве для установления всех обстоятельств пропажи парня.

