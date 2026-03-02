Могли завербовать мошенники: подростка 5 дней ищут в Ленинградской области

Пять дней в Ленинградской области ищут 17-летнего Владислава, возможно, его завербовали мошенники, сообщает «112» .

Юноша съехал от родителей в сентябре прошлого года, но ежедневно общался с семьей. Недавно он перестал отвечать на сообщения и звонки. Тогда родители обратились в полицию и подключили к поиску волонтеров.

Мама пропавшего уверена, что сын находится под психологическим воздействием. Ведь сначала злоумышленники общаются с детьми в Сети — втираются в доверие, узнают детали жизни, а потом им звонят с неизвестных номеров и начинают угрожать.

С младшей сестрой юноши уже опробовали такую схему. Ее пугали фейковой историей про банковские переводы на теракт и угрожали. С Владом могли поступить аналогичным образом: оказать психологическое давление, после чего напугать страшными для семьи последствиями.

Родные пропавшего боятся, что он запуган и где-то прячется.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.