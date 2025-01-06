Мошенники развели чемпиона России по Dota 2 почти на 600 тысяч рублей

Неизвестные развели чемпиона России по игре Dota 2 Евгения Погребешного на 590 тыс. рублей. Мошенники действовали якобы от имени Федерации компьютерного спорта РФ, сообщает Baza .

Инцидент произошел 12 декабря. С 23-летним киберспортсменом связался неизвестный, который представился председателем правления и генсеком Федерации компьютерного спорта России Эмином Антоняном.

Мошенник утверждал, что в связи с утечкой данные Погребешного могут быть использованы в качестве поддержки Украины. Затем с Евгением вышел на связь «сотрудник ФСБ», который предложил через приложение MirPay перевести все накопления жертвы на «безопасный счет».

Напуганный происходящим Погребешный перевел свои деньги на мошеннические счета. Общая сумма ущерба составила 590 тыс. рублей.

Ранее мошенники украли предназначавшиеся детям выплаты в 52 субъектах России. Всего по данным фактам было возбуждено 229 уголовных дел.