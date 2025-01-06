Мошенники в 52 субъектах России украли предназначавшиеся детям выплаты

В 59 субъектах РФ выявили 708 фактов регистрации в отделах ЗАГС детей, якобы рожденных вне медучреждений, по каждому из них 631 женщиной получены соцпособия и (или) маткапитал. Уголовные дела по факту обмана заведены в 52 регионах, пишет газета «Известия» .

Как рассказали в МВД РФ, всего по данным фактам было возбуждено 229 уголовных дел, к уголовной ответственности привлекли 217 лиц.

Силовики периодически выявляют в стране группировки, которые занимаются незаконным получением свидетельств о рождении. Данный бизнес поставлен на поток для незаконного обогащения за счет федерального и региональных бюджетов.

При этом после задержания активных членов группировок количество обращений о регистрации малышей вне медучреждений в МФЦ и органы ЗАГС уменьшилось.

«Если женщина приходит в ЗАГС со свидетелями (а ими могут быть любые лица) с целью получения свидетельства о рождении несуществующего ребенка, то ответственность несет и она, и свидетели, как соучастники», — пояснила юрист по гражданским делам Алла Георгиева.

Факты регистрации детей вне больниц имеют место быть из-за несовершенства законов РФ. Сейчас для регистрации новорожденных, которые появились на свет вне медучреждения, нужны свидетельские показания лица, которое присутствовало во время родов. Для этого нужно прийти в органы ЗАГС или МФЦ, принести два паспорта (свидетеля и матери ребенка), заявление установленной формы без предоставления других документов.

Начата работа по совершенствованию данного законодательства.