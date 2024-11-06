Мошенники развели 71-летнюю певицу Аблабердыеву почти на 100 тыс руб

71-летняя камерная певица Алла Аблабердыева попалась на удочку мошенников. Артистку, которая ставила голос британскому певцу Mika, развели на 95 тыс. рублей, сообщает Mash .

Пенсионерка живет в своей квартире в центре столицы. Однажды ей позвонили якобы из поликлиники и предложили переоформить медицинский полис онлайн. Женщина согласилась.

Тогда мошенники, действуя по проверенной схеме, попросили певицу скачать приложение, что она и сделала. Так злоумышленники получили доступ к ее онлайн-банку. С карты украли почти 100 тыс. рублей. Аблабердыева уже обратилась с заявлением в полицию.

Ранее помощницу народного артиста РСФСР Никиты Михалкова, медиаменеджера, продюсера, президента кинокомпании «Тигр» и гендиректора ММК Наталью Семину обманули мошенники. Они представились сотрудниками «Википедии» и украли с ее карты 250 тыс. рублей.