«Сотрудники» из «Википедии» развели помощницу Никиты Михалкова на 250 тыс руб

Помощницу народного артиста РСФСР Никиты Михалкова, медиаменеджера, продюсера, президента кинокомпании «Тигр» и гендиректора ММК Наталью Семину обманули мошенники. Они представились сотрудниками «Википедии» и украли с ее карты 250 тыс. рублей, сообщает Mash .

Мошенники взяли за основу похожий сценарий «развода», который применяли к художнику Никасу Сафронову и писателю Эдварду Радзинскому. В обоих случаях аферисты заявили, что они — сотрудники интернет-энциклопедии.

Такая же ситуация произошла с 77-летней Семиной. Ей предложили дополнить страницу в «Википедии». Для этого нужно было, по словам помощницы режиссера, «нажать какие-то кнопки на телефоне». Женщина полностью выполнила инструкции мошенников.

Преступники получили доступ к онлайн-банку пенсионерки, они украли с ее карты последние 250 тыс. рублей. По факту мошенничества следователи возбудили уголовное дело.

Ранее в Красноярском крае пенсионерка вызвала компьютерного мастера, который выставил счет за услуги на 865 тыс. рублей. Листовку с рекламой «честного мастера» женщина обнаружила в своем почтовом ящике.