В Красноярском крае «компьютерный мастер» обманул пенсионерку на 865 тыс рублей

В Красноярском крае пенсионерка вызвала компьютерного мастера, который выставил счет за услуги на 865 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщает Baza .

Листовку с рекламой «честного компьютерного мастера» женщина обнаружила в своем почтовом ящике. При этом пенсионерам обещали скидки. Прибывшему на вызов специалисту объяснили, что необходимо починить два компьютера.

Несколько часов мошенник делал вид, что занимается ремонтом, а затем выставил счет в 865 тыс. рублей. По словам мастера, на компьютерах обновили термопласту, переустановили операционную систему, а также почистили их от грязи и пыли.

Растерянная пенсионерка передала мошеннику все сбережения и еще часть взяла в долг у сына. Только после ухода мастера женщина обнаружила, что компьютеры так и не заработали. Пострадавшая написала заявление.

Сотрудники полиции оперативно задержали подозреваемого и вернули деньги женщине. В отношении «компьютерного мастера» возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).