сегодня в 20:04

«Мошенники-бедолаги» садятся в машины в Подмосковье и вымогают деньги

В Подмосковье активизировались «мошенники-бедолаги». Они притворяются покалеченными и умоляют попутные машины подвезти до больницы, но по дороге водителя тормозят, обвиняют в избиении и требуют деньги под угрозой расправы, сообщает SHOT .

Жители Московской области в последние недели массово жалуются на мошенников. Подставная жертва просит, чтобы ее довезли до больницы. На прямые вопросы, кто избил, не отвечает, давит на жалость.

Затем автомобиль тормозят «суровые парни». Они обвиняют в избиении водителя, угрожают ему и требуют деньги. Некоторые мошенники подбрасывают в салон наркотики и звонят в полицию.

При встрече с такой «жертвой» на дороге водителям советуют блокировать дверь автомобиля и звонить в скорую помощь.

Ранее стало известно, что мошенники начали обманывать россиян, пользуясь новостями о замедлении Telegram Роскомнадзором. Аферисты обещают «ускорить программу», «разблокировать Сеть» и «снять ограничения».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.