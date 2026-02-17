Мошенники обманывают россиян, пользуясь предлогом снятия ограничений с Telegram

Замедление Telegram оказалось еще одним инфоповодом, который аферисты используют для обмана россиян. Уловки мошенников могут быть разными, но схема всегда похожая.

Аферисты предлагают россиянам скачать программу, которая якобы даст возможность использовать мессенджер без замедления. Однако, если человек поверит в это, то установит на телефон вредоносное программное обеспечение.

У некоторых пользователей перед скачиванием просят перевести небольшую сумму в качестве оплаты подписки на приложение. Форму для перевода средств размещают на фишинговом сайте. Данные карты оказываются в руках аферистов.

После скачивания вредоносного ПО аферисты завладевают информацией на устройстве. Среди них доступ к банковским приложениям, соцсетям, госуслугам, почте. Затем аферисты начинают переводить средства со счетов, занимать деньги у знакомых человека или распространять порочащую его честь личную информацию.

«Меры предосторожности такие: не ставить на свой смартфон приложения из неизвестных источников, не переходить по подозрительным ссылкам и не оплачивать сомнительные покупки банковскими картами, на счете которых храните деньги», — посоветовал Алабин.

10 февраля Роскомнадзор заявил, что для сервисов, систематически игнорирующих законы России, предусмотрены поэтапные ограничения, например, замедление. Telegram нарушения не устраняет и не защищает персональные данные.

