сегодня в 15:06

Момент взрыва в торговом центре во Владикавказе попал на видео

ТАСС опубликовал момент взрыва в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе.

На видео с камеры показан магазин, потом слышен звук взрыва и запись прерывается.

Утром в среду в здании ТЦ «Алания Молл» прогремел мощный взрыв. Затем начался пожар. При взрыве погиб один человек, пострадали более 10. Есть угроза обрушения здания.

Взрыв и пожар в торговом центре произошел из-за падения обломков сбитого дрона. Атака была предпринята по ряду регионов СКФО.