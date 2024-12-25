Человек погиб при взрыве в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе

По данным оперативных служб, при взрыве в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе погиб один человек, сообщает ТАСС.

Утром в среду в здании «Алания Молла» прогремел мощный взрыв, затем начался пожар. Причиной ЧП стал взрыв бытового газа на четвертом этаже ТЦ. Сейчас огонь охватил площадь около 800 кв. м.

При взрыве посетителей в ТЦ не было, пострадали сотрудники «Алания Молла» и прохожие, всего около 13 человек.

Как пишет Baza, погибла 57-летняя женщина, работавшая в торговом центре уборщицей. Она пришла пораньше перед открытием.