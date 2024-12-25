Упавший беспилотник стал причиной взрыва в торговом центре Владикавказа

Взрыв и пожар в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе произошел из-за падения обломков сбитого беспилотника. Атака была предпринята по ряду регионов СКФО, сообщает глава Республики Северная Осетия Сергей Меняйло в Telegram-канале .

По данным Минобороны РФ, БПЛА сбили 25 декабря в 8:28. Эту версию подтверждают и предварительные результаты расследования. На камерах наблюдения видно, что взрыв произошел извне.

Взрывотехники ищут фрагменты сбитого БПЛА. На месте продолжается работа оперативных служб.

Существует угроза обрушения здания торгового центра «Алания Молл». Из-за этого сейчас пожарные работают на месте ЧП аккуратно. Они не заходят сильно вглубь здания. Специалисты уже смогли локализовать возгорание на площади в 800 кв. м.

Ранее причиной взрыва в ТЦ власти назвали утечку газа в ресторане «Небо», расположенном на третьем этаже. Обломки от взрыва повредили две машины, находящиеся на парковке.