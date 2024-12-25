Утечка газа в ресторане: названа причина взрыва в ТЦ во Владикавказе

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Причиной взрыва в ТЦ во Владикавказе стала утечка газа в ресторане

Предварительно, причиной взрыва в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе стала утечка газа в ресторане «Небо», расположенном на третьем этаже, сообщает Mash .

Пожарные на месте ЧП поставили лестницу, чтобы тушить огонь снаружи и иметь хороший доступ к очагу возгорания.

Обломки от взрыва в ТЦ повредили две машины, находящиеся на парковке.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло выехал в район торгового центра «Алания Молл», где произошло ЧП. Он отметил, что на месте был развернут оперативный штаб, также там работают правоохранители и спасательные службы.

Утром в среду в здании ТЦ «Алания Молл» прогремел мощный взрыв. Затем начался пожар. При взрыве погиб один человек, пострадали более 10. Есть угроза обрушения здания.