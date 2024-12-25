Может развалиться: есть угроза обрушения ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе

ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе может рухнуть после взрыва

Из-за этого сейчас пожарные работают на месте ЧП аккуратно. Они не заходят сильно вглубь здания. Специалисты уже смогли локализовать возгорание на площади в 800 кв. м.

Утром в среду в здании «Алания Молла» прогремел мощный взрыв, затем начался пожар. Причиной ЧП стал взрыв бытового газа на четвертом этаже.

В результате ЧП погибла 57-летняя уборщица, также пострадали более 10 человек. Посетителей в ТЦ во время взрыва не было.