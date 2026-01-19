Момент взрыва гранаты в центре подготовки МВД в Сыктывкаре попал на видео

Во время взрыва светошумовой гранаты в центре подготовки МВД в Сыктывкаре шли занятия по тактической и огневой подготовке. В Сети появились кадры с моментом, когда вспыхнул огонь, сообщает Mash .

На видео показано, как несколько человек в форме стоят рядом друг с другом в центре помещения. Внезапно раздается взрыв светошумовой гранаты, появляется столб пламени. Далее в зал забегает еще несколько человек.

После этого люди пытаются потушить огонь, но он перекидывается на другой инвентарь. Когда они подходят к нему слишком близко, раздается еще один взрыв. Он намного сильнее, чем предыдущий.

Пламя достигло потолка, послышались крики. Затем загорелась уже почти вся комната. Занятие проходило в актовом зале здания, где шел ремонт. В помещении лежали легковоспламеняющиеся материалы.

15 января в Сыктывкаре в центре профподготовки МВД прогремел взрыв, причиной которого стала светошумовая граната. Затем случился еще один взрыв — на этот раз взорвался газовый баллон. Из-за этого загорелись строительные леса возле здания.

По последним данным, в результате происшествия погиб один человек, еще 24 пострадали. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность). Начальника центра, а также одного из преподавателей задержали.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.