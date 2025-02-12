Момент удара комментатора Скворцова, который отправил его реанимацию, попал на видео

Sport Baza: комментатор Скворцов упал во время драки и сильно ударился головой

Опубликовано видео, на котором запечатлен момент избиения комментатора Романа Скворцова и его падение, в результате которого мужчина ударился и получил тяжелую травму головы. Кадрами делится Telegram-канал « Sport Baza ».

В ночь с 8 на 9 февраля спортивный комментатор отдыхал в Beerfactory в Новосибирске. Затем его нашли без сознания около заведения. Мужчина попал в реанимацию в тяжелом состоянии, ему диагностировали кровоизлияние в мозг.

Сам Скворцов не мог вспомнить, как получил травму. Вскрылись детали произошедшего. Оказалось, что комментатор, выйдя из ресторана, повздорил с неизвестным. Мужчина ударил Скворцова, после чего тот упал и сильно ударился головой. Этот момент и попал на видео.

Скворцов уже идет на поправку, его перевели в обычную палату. По факту избиения было возбуждено уголовное дело по ст. 112 УК («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»).

Ранее сообщалось, что журналист заступился за своего знакомого, который вступил в перепалку с компанией из семи человек. После этого комментатора избили.

Супруга комментатора утверждала, что он получил черепно-мозговую травму, а его избиение связано с «криминалом».