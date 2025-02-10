Стало известно узнали, из-за чего комментатор Скворцов попал в реанимацию

сегодня в 11:10

SHOT: комментатор Скворцов попал в реанимацию из-за избиения в Новосибирске

Комментатор Роман Скворцов попал в больницу после того, как его избили в Новосибирске, утверждает SHOT . По его данным, журналист заступился за своего знакомого, который вступил в перепалку с компанией из семи человек. Сам Скворцов заявлял, что не знает, где травмировался.

Спортивный комментатор отдыхал вместе с друзьями на Красном проспекте Новосибирска и заступился за своего товарища, поссорившегося с другими отдыхающими. После этого Скворцова сильно избили, заявили журналисты.

Журналиста доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. Доктора смогли стабилизировать его состояние.

Комментатор заявил, что не может вспомнить, что с ним случилось.

Сейчас полицейские выясняют, где и при каких обстоятельствах пострадал Роман Скворцов.