Стало известно узнали, из-за чего комментатор Скворцов попал в реанимацию
SHOT: комментатор Скворцов попал в реанимацию из-за избиения в Новосибирске
Комментатор Роман Скворцов попал в больницу после того, как его избили в Новосибирске, утверждает SHOT. По его данным, журналист заступился за своего знакомого, который вступил в перепалку с компанией из семи человек. Сам Скворцов заявлял, что не знает, где травмировался.
Спортивный комментатор отдыхал вместе с друзьями на Красном проспекте Новосибирска и заступился за своего товарища, поссорившегося с другими отдыхающими. После этого Скворцова сильно избили, заявили журналисты.
Журналиста доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. Доктора смогли стабилизировать его состояние.
Комментатор заявил, что не может вспомнить, что с ним случилось.
Сейчас полицейские выясняют, где и при каких обстоятельствах пострадал Роман Скворцов.