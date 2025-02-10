Жена комментатора Скворцова заявила, что он получил черепно-мозговую травму

Предварительно, 8 февраля Скворцова доставили в больницу после того, как его избили в Новосибирске. Ранее утверждалось, что он получил травмы, когда заступился за своего знакомого, который повздорил с компанией из семи человек.

Сам комментатор заявлял, что не помнит, что с ним случилось. Сейчас полицейские выясняют обстоятельства того, как именно мужчина получил травму.

Его супруга написала в соцсети, что данный инцидент «связан с криминалом». Она уточнила, что забрали Скворцова в больницу с улицы Свердлова. Рядом с местом происшествия находится администрация города.

По словам женщины, ее супруг получил черепно-мозговую травму. Он находится в тяжелом состоянии, но его жизни ничего не угрожает.

Сейчас Скворцова перевели в областную больницу.