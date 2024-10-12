Момент расстрела сотрудника ППС и его родственников в Ингушетии попал на видео

В Сети появилось видео момента расстрела сотрудника ППС в Ингушетии, который находился не на работе, и его родственников, запись опубликовал Telegram-канал «112» .

На кадрах видно, как легковушка со злоумышленниками какое-то время стоит без движения, затем начинает ехать и поворачивает налево. После этого из транспортного средства выходят преступники и открывают огонь по припаркованной машине.

Позднее стало известно, что в машине находились три человека, все они родственники. Все трое пострадавших погибли, получив серьезные травмы.

Причиной нападения стало покушение на жизнь заместителя главы Центра «Э» по Республике Ингушетия Адама Хамхоева. В расстрелянной машине его не было. По данным «112», в больнице в тяжелом состоянии находится еще один пострадавший во время атаки.