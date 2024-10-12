При обстреле машины в Ингушетии погиб сотрудник ППС и его родственники

Жертвами обстрела автомобиля в Ингушетии стали сотрудник ППС, находившийся вне службы, и его родственники, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Ингушетия.

В результате вооруженного нападения на автомобиль трое находящихся внутри мужчин погибли. Ими оказались родственники, один из которых является сотрудником патрульно-постовой службы, в момент происшествия он находился вне службы.

ВАЗ-99, из которого стреляли, был найден всего в нескольких километрах от места стрельбы, в поселке Майский. Неизвестные подожгли автомобиль и скрылись.

Уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителей и незаконном обороте оружия возбуждено после обстрела машины, в которой находились полицейские, на трассе в Назрани.