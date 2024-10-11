Названа причина расстрела трех полицейских в Ингушетии

Предварительно установлено, что целью злоумышленников, убивших трех полицейских, был заместитель главы Центра «Э» по Республике Ингушетия Адам Хамхоев, сообщает Baza .

Известно, что на Хамхоева покушаются уже в пятый раз. В двух предыдущих покушениях он получал ранения.

В прошлом Адам Хамхоев был заместителем Ибрагима Эльджаркиева — бывшего главы ингушского Центра противодействия экстремизму, которого убили в Москве.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии неизвестные убили трех полицейских и скрылись с места преступления. Сам Хамхоев не пострадал, нападавших сейчас ищут.