Названа причина расстрела трех полицейских в Ингушетии
Baza: целью нападения в Ингушетии был замглавы Центра «Э» Адам Хамхоев
Предварительно установлено, что целью злоумышленников, убивших трех полицейских, был заместитель главы Центра «Э» по Республике Ингушетия Адам Хамхоев, сообщает Baza.
Известно, что на Хамхоева покушаются уже в пятый раз. В двух предыдущих покушениях он получал ранения.
В прошлом Адам Хамхоев был заместителем Ибрагима Эльджаркиева — бывшего главы ингушского Центра противодействия экстремизму, которого убили в Москве.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии неизвестные убили трех полицейских и скрылись с места преступления. Сам Хамхоев не пострадал, нападавших сейчас ищут.