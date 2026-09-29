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Момент падения горящего военного самолета в Амурской области попал на видео

Происшествия
0:33

Baza публикует видео с моментом падения горящего военного самолета в Амурской области.

На нем показано, что горящий самолет пролетает над деревьями, потом падает за пределами кадра, вспышка освещает двор дома.

Ранее военный самолет потерпел крушение в селе Краснояново в Амурской области. Три человека погибли, четверо госпитализированы.

Других подробностей происшествия нет.

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