Молния ударила по зданию Всемирного торгового центра в Нью-Йорке
Удар молнии по зданию Всемирного торгового центра в Нью-Йорке попал на видео, сообщает SHOT.
Весь минувший день в городе шли сильные дожди, часть улиц была подтоплена. Непогода даже повлияла на движение местного метро, так как часть станций оказалась затоплена.
Всемирный торговый центр в Нью-Йорке является самым высоким зданием в Соединенных Штатах Его высота достигает 541 метров.
Ранее на Москву и область обрушился тропический ливень с грозой и даже градом. Из-за удара молнии в Подмосковье загорелся роскошный особняк. В столице сняли на видео, как молния бьет в один из домов рядом с Останкинской башней.