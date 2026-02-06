Молился на вызове: в Москве работник скорой устроил намаз рядом с сантранспортом

Сотрудник скорой помощи в Бутове устроил намаз прямо рядом со спецтранспортом

Очевидцы в столичном Бутове засняли намаз, который устроил сотрудник скорой помощи. При этом рядом с ним стояла машина с включенными мигалками, сообщает Telegram-канал «Многонационал».

Кадры сняли жильцы дома, куда прибыла карета скорой помощи. Мужчина вышел из машины и устроил намаз прямо на снегу.

До этого в Екатеринбурге засняли на видео студента из Судана, который совершил намаз у электрички в мороз. Судя по видео, действие произошло на платформе вокзала. Студент устроился на ковре прямо на снегу и читал молитву.

Ранее глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев высказался о демонстративных намазах, которые совершают мусульмане в метро. Он считает это провокацией.

