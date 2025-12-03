Глава СПЧ Фадеев назвал провокацией демонстративные намазы в метро

Глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев высказался о демонстративных намазах, которые совершают мусульмане в метро. Он считает это провокацией, сообщает РБК .

Фадеев отметил, что в последнее время тема ношения никабов отошла на второй план и появилась новая — молитвы на улице и в метро. Он озаботился этим вопросом и выяснил, что мусульманин, который не совершил молитву вовремя, может сделать это позже.

«И когда в метро на грязном полу раскладывают молельные коврики, начинают как бы демонстративно, вызывающе молиться, это противоречит, на мой взгляд, установкам подлинного ислама. Это провокация», — заявил Фадеев.

По его словам, об этом нужно спокойно говорить, ведь люди хотят использовать ислам для достижения политических целей. Что касается никабов и хиджабов, к этой теме еще планируют вернуться.

Ранее москвичи стали свидетелями группового намаза в парке «Зарядье». На фотографиях с места событий видно, как 10 мусульман молятся прямо на улице, сидя посреди дороги.

