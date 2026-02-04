В одной футболке в мороз: студент из Судана совершил намаз у электрички на Урале

На Урале студент-суданец совершил намаз прямо на снегу на вокзале

В Екатеринбурге засняли на видео студента из Судана, который совершил намаз на снегу у электрички в мороз. Кадры публикует Telegram-канал «Многонационал» .

Судя по видео, действие произошло на платформе вокзала. Студент уральского вуза, приехавший в Россию из Судана, устроился на ковре прямо на снегу и читал молитву.

Рядом в этот момент стояла электричка. Мимо парня проходили пассажиры, одетые по-зимнему: в куртки и шапки.

Сам он совершал намаз в одной футболке и штанах. Рядом с ним в кадре можно заметить тапочки.

Ранее в Российской государственной библиотеке двое мужчин устроили намаз на видном месте рядом с новогодней елкой. Они снимали все на видео.

