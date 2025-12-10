Двое мужчин совершили намаз на камеру в Российской государственной библиотеке

В Российской государственной библиотеке двое мужчин устроили намаз на видном месте рядом с новогодней елкой. Один из них снимал все на камеру, сообщает Telegram-канал «Многонационал» .

Пока один из мужчин молился на фоне новогодней елки посреди зала, его товарищ снимал все на телефон. Посетители пожаловались на это сотрудникам библиотеки.

Персонал попросил мужчин прекратить эти действия. Те сделали вид, что не понимают по-русски. Тогда на место вызвали охранников-росгвардейцев.

Сотрудники поговорили с мужчинами и потребовали удалить видео. Привлекать их ни к чему не стали, так как их действия, по словам росгвардейцев, «не являются незаконными».

Ранее глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев высказался о демонстративных намазах, которые совершают мусульмане в метро. Он назвал это провокацией.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.