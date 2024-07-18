«Моя премьера»: стрелок оставил послание в Steam перед покушением на Трампа
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Стрелявший в бывшего американского президента Дональда Трампа 20-летний Томас Мэтью Крукс оставил угрожающее сообщение на игровой платформе Steam, где предупредил о событии, которое произойдет 13 июля. Об этом сообщает РИА Новости.
Как пишет Fox News, когда именно Крукс оставил данное сообщение на платформе, не уточняется.
«13 июля состоится моя премьера, следите за тем, как она будет разворачиваться», — цитируется предупреждение стрелка.
13 июля Трамп встречался со сторонниками в штате Пенсильвания. В момент речи экс-президента раздались выстрелы. Политик был ранен в ухо. Стрелявшего ликвидировала Секретная служба США. В результате происшествия погиб один человек, еще несколько пострадали. ФБР расследует происшествие как попытку покушения и возможный внутренний терроризм.