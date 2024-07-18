«Моя премьера»: стрелок оставил послание в Steam перед покушением на Трампа

Стрелок оставил предупреждение в Steam перед покушением на Трампа

Стрелявший в бывшего американского президента Дональда Трампа 20-летний Томас Мэтью Крукс оставил угрожающее сообщение на игровой платформе Steam, где предупредил о событии, которое произойдет 13 июля. Об этом сообщает РИА Новости .

Как пишет Fox News, когда именно Крукс оставил данное сообщение на платформе, не уточняется.

«13 июля состоится моя премьера, следите за тем, как она будет разворачиваться», — цитируется предупреждение стрелка.

13 июля Трамп встречался со сторонниками в штате Пенсильвания. В момент речи экс-президента раздались выстрелы. Политик был ранен в ухо. Стрелявшего ликвидировала Секретная служба США. В результате происшествия погиб один человек, еще несколько пострадали. ФБР расследует происшествие как попытку покушения и возможный внутренний терроризм.