Один человек мог погибнуть при покушении на Трампа

При стрельбе на митинге Трампа может быть погибший

При стрельбе на митинге экс-президента Дональда Трампа мог погибнуть один человек, пишет газета « Известия ».

«Один человек, предположительно, погиб при стрельбе на митинге Трампа в Пенсильвании» — сказано в сообщении телеканала WTAE, на которое ссылается российское издание.

Ранее на митинге сторонников Трампа раздались выстрелы, политик был ранен.

Сейчас его состояние нормальное, он обследуется у врачей.

Экс-президента США поддержал бизнесмен Илон Маск.