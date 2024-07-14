Один человек мог погибнуть при покушении на Трампа
При стрельбе на митинге Трампа может быть погибший
При стрельбе на митинге экс-президента Дональда Трампа мог погибнуть один человек, пишет газета «Известия».
«Один человек, предположительно, погиб при стрельбе на митинге Трампа в Пенсильвании» — сказано в сообщении телеканала WTAE, на которое ссылается российское издание.
Ранее на митинге сторонников Трампа раздались выстрелы, политик был ранен.
Сейчас его состояние нормальное, он обследуется у врачей.
Экс-президента США поддержал бизнесмен Илон Маск.