Маск пожелал здоровья Трампу после покушения
Илон Маск поддержал Трампа после ранения в Пенсильвании
Предприниматель Илон Маск поддержал экс-президента Дональда Трампа после его ранения во время выступления в Пенсильвании, пишет Telegram-канал Shot.
Я полностью поддерживаю президента Трампа и надеюсь на его быстрое выздоровление», — цитирует бизнесмена канал.
Ранее Трамп получил ранение во время выступления перед своими однопартийцами в Пенсильвании.
Политик заявил, что он «в порядке» и проходит обследование у врачей.
Стрелявший пока не задержан.