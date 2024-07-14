Маск пожелал здоровья Трампу после покушения

Илон Маск поддержал Трампа после ранения в Пенсильвании

Предприниматель Илон Маск поддержал экс-президента Дональда Трампа после его ранения во время выступления в Пенсильвании, пишет Telegram-канал Shot .

Я полностью поддерживаю президента Трампа и надеюсь на его быстрое выздоровление», — цитирует бизнесмена канал.

Ранее Трамп получил ранение во время выступления перед своими однопартийцами в Пенсильвании.

Политик заявил, что он «в порядке» и проходит обследование у врачей.

Стрелявший пока не задержан.