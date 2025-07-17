Мог захлебнуться: труп месячного младенца нашли в столичной квартире

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Труп месячного младенца нашли в квартире в Москве

В квартире на улице Маршала Еременко в Москве нашли труп месячного младенца. Ребенок мог захлебнуться, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

По предварительным данным, малыша купали в ванной. Мать не уследила за младенцем, он захлебнулся.

Тем временем следователи Ростовской области разбираются в обстоятельствах страшного убийства матерью новорожденного. Происшествие случилось в Ростове, женщина выбросила тело младенца в мусорный контейнер.

А во Франции шестилетний ребенок стал причиной гибели новорожденной девочки. Малышку обнаружили без сознания, у нее были признаки падения.