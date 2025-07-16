Взял на руки и бросил: шестилетний мальчик убил младенца в роддоме

Шестилетний ребенок стал причиной гибели новорожденной девочки во Франции. Малышку обнаружили без сознания, у нее были признаки падения, сообщает aif.ru .

Трагедия произошла в родильном отделении больницы Жанны де Фландр в городе Лилль. Известно, что шестилетний малыш взял на руки недоношенного младенца, а после этого новорожденную нашли без сознания. Отмечается, что у нее были признаки падения на голову.

Врачи пытались спасти ребенка, но не смогли. В больнице отметили, что это трагическое событие затронуло всех сотрудников и коллектив, а также другие семьи.

Родителям и родственникам погибшей девочки потребовалась помощь психологов. Администрация больницы обратилась к прокурору, инцидент будет расследован.

Ранее в Ростове-на-Дону мать заморозила новорожденного ребенка и выбросила в мусорку. Сама женщина рассказала, что родила мертвого малыша год назад. Она хранила труп ребенка в морозилке больше года и только недавно захотела избавиться от него.