В Ростове-на-Дону мать заморозила новорожденного ребенка и выбросила в мусорку

Следователи Ростовской области разбираются в обстоятельствах страшного убийства матерью новорожденного ребенка. Происшествие случилось в Ростове-на-Дону, женщина выбросила тело младенца в мусорный контейнер, сообщается на официальном сайте СУ СК РФ по региону. По неофициальной информации, тело малыша было замороженным.

По данным следствия, тело младенца нашли в одном из мусорных контейнеров в Ростове-на-Дону на улице Платона Кляты. По факту случившегося возбудили уголовное дело, в рамках которого устанавливаются все обстоятельства гибели новорожденного. Также назначена специальная экспертиза, в ходе которой будет установлена точная причина смерти малыша.

По данным Telegram-канала «Суворовский|Соседи», женщина родила ребенка год назад. По словам самой женщины, малыш родился мертвым, после чего она решила заморозить тело новорожденного. В итоге женщина хранила труп собственного малыша в морозилке больше года, после чего решила избавиться от его тела, выбросив в мусор.

Соседи утверждают, что не замечали за женщиной странного поведения. Внешне она выглядела адекватной, а работала в сфере индустрии красоты.