«МК»: мигрант ударил соотечественницу ножом возле московского ТЦ

22 июля утром в Москве гражданин Кыргызстана ударил ножом девушку, которая оказалась его соотечественницей, сообщает « МК.ru ».

Инцидент произошел на юго-западе Москвы возле торгового центра «Капитолий» на улице Миклухо-Маклая. Нападавший без предупреждения и видимых на то причин нанес жертве ножевое ранение. Девушку доставили в больницу.

Через несколько минут после нападения мужчину задержали. Оказалось, что ему 22 года, как и его жертве. Они оба родом из Кыргызстана. При этом девушка получила российское гражданство.

Задержанного доставят в следственный отдел. Его допросят и выяснят все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Москве 40 мигрантов выгнали детей с футбольной площадки и заняли ее. По факту случившегося организовали процессуальную проверку.