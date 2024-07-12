В Москве 40 мигрантов выгнали детей с футбольной площадки

Около 40 мигрантов в Москве выгнали детей с футбольной площадки и сами заняли ее

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль ход проверки по действиям около 40 мигрантов, которые выгнали детей с футбольного поля в Москве, заняв его, сообщает Информационный центр СК России в Telegram-канале .

По факту случившегося процессуальную проверку организует ГСУ СК России по Москве Андрей Стрижов. Он будет обязан доложить Бастрыкину не только об окончательных результатах проверки, но и о ее предварительных выводах.

Центральный аппарат ведомства будет следить за делом, где около 40 мигрантов помешали детям играть в футбол.

Ранее в Краснодаре дети не могли играть на площадке из-за массовой драки родителей. Причиной стал конфликт с мигрантами, сыновья и дочери которых не пускали местных детей на игровой объект.