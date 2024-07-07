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В Краснодаре родители устроили массовую драку на детской площадке

Вечером 6 июля между двумя группами родителей произошел конфликт в районе улицы Лавочкина в Краснодаре, пишет Baza .

Как рассказали очевидцы, причиной конфликта могла стать детская площадка.

По словам местных жителей, дети мигрантов заняли площадку и не пускали на нее других детей.

В конечном итоге конфликт перерос в массовую драку. Но прибывшие на место происшествия сотрудники полиции не смогли обнаружить никого, все разошлись.

На данный момент продолжаются процесс изъятия камер видеонаблюдения и попытки установить личности участников конфликта.