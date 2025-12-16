Мишонова: детям и взрослым окажут помощь после нападения в одинцовской школе

В школе в Одинцовском округе произошло нападение, есть пострадавшие. Вся помощь и поддержка детям и взрослым будет оказана, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Утром во вторник школьник ворвался в образовательное учреждение в балаклаве. Охранник пытался его задержать, но был ранен ножом. Также ранены три человека. Один ребенок погиб. Спецназовцы взяли штурмом кабинет, где напавший заперся с одним из учеников. Юношу задержали.

«На месте работают правоохранительные органы. <…> Мотивы этого преступления выясняет следствие», — написала Мишонова в своем Telegram-канале.

Она также попросила воздержаться от публикации неподтвержденных данных по этой трагедии.

