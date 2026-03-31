Минобороны сообщило о потере связи с самолетом Ан-26 над Крымом

Над Крымом потеряна связь с военно-транспортным самолетом Ан-26, сообщили в Минобороны РФ.

«Около 18.00 при совершении планового перелета над полуостровом Крым была потеряна связь с военно-транспортным самолетом Ан-26», — говорится в сообщении.

Отмечается, что судьба экипажа неизвестна. Также сообщается, что поражающего воздействия по самолету не было. В предполагаемый район происшествия направили поисково-спасательные группы, отметили в ведомстве.

Ранее в результате авиакатастрофы Hercules C-130 в Колумбии погибли 66 человек.

