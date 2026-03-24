В результате авиакатастрофы в Колумбии погибли 66 человек

В результате авиакатастрофы Hercules C-130 в Колумбии погибли 66 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Caracol.

Ранее сообщалось, что число жертв в результате крушения военно-транспортного самолета Hercules C-130 в департаменте Путумайо на юге Колумбии выросло до 34.

В понедельник колумбийский военный самолет потерпел крушение при взлете из Пуэрто-Легисамо, расположенного в департаменте Путумайо. Катастрофа случилась вскоре после отрыва от взлетно-посадочной полосы, обломки самолета были обнаружены в нескольких километрах от аэропорта.

Судно следовало в Пуэрто-Асис. Причины катастрофы пока не установлены.

