В результате авиакатастрофы в Колумбии погибли 66 человек
В результате авиакатастрофы Hercules C-130 в Колумбии погибли 66 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Caracol.
Ранее сообщалось, что число жертв в результате крушения военно-транспортного самолета Hercules C-130 в департаменте Путумайо на юге Колумбии выросло до 34.
В понедельник колумбийский военный самолет потерпел крушение при взлете из Пуэрто-Легисамо, расположенного в департаменте Путумайо. Катастрофа случилась вскоре после отрыва от взлетно-посадочной полосы, обломки самолета были обнаружены в нескольких километрах от аэропорта.
Судно следовало в Пуэрто-Асис. Причины катастрофы пока не установлены.
